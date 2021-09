Sanità, vertice tra sindaco e assessore regionale

OVADA - Garanzie per il futuro dei servizi sanitari sul nostro territorio. A chiederle sarà il sindaco, Paolo Lantero in un vertice che coinvolgerà oltre al sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini l'assessore alla Sanità Luigi Icardi e il direttore generale di Asl Al Luigi Vercellino. Sul tavolo il funzionamento del Pronto Soccorso, da un anno aperto con il diretto coinvolgimento del reparto di Medicina, la tutela dell'Oncologia, eccellenza della struttura, e un indirizzo chiaro per il reparto di Fisiatria a fronte dei lavori in corso nell'ospedale di Tortona. “La pandemia – ripete il sindaco di Ovada, Paolo Lantero – ha chiarito la necessità di una rete più capillare sul territorio”. Tra i nodi ancora da sciogliere c'è anche quello del successore di Claudio Sasso alla guida del Distretto Sanitario.