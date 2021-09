Borgallegro riparte in sicurezza: aperte le iscrizioni

OVADA - Si avvia verso una ripartenza in totale sicurezza anche “Borgallegro”, l’oratorio ovadese di via Buffa che presto tornerà con le sue attività in presenza. L’appuntamento è per sabato 25 settembre, con la prima giornata di iniziative di carattere ludico, giochi e preghiere. Sarà una ripartenza in totale sicurezza sia per gli educatori sia per i ragazzi che, una volta alla settimana, avranno modo di confrontarsi e di divertirsi per qualche ora.

Giochi e iniziative per tutte le età

La speranza è che, dopo l’esordio in programma fra dieci giorni, si possa poi proseguire ogni sabato, dalle ore 14.30 e fino alle 17.30. A tal proposito, sulla pagina Facebook di Borgallegro, è già disponibile il form da completare per perfezionare l’iscrizione. I ragazzi saranno suddivisi per archi, in base all’età (6-8 anni, 9-11, 12-14 e giovanissimi). Permane, inoltre, l’obbligo della mascherina e l’accesso ai locali sarà scaglionato.