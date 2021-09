Lella Costa, monologo sulla felicità

ROCCA GRIMALDA - La suggestiva location del Castello di Rocca Grimalda ospita questa sera Lella Costa con “Il pranzo di Babette”, il capolavoro di Karen Blixen. L'appuntamento è inserito nell'ambito di “L'altro Monferrato”, la rassegna culturale e teatrale organizzata da AgriTeatro. La popolare attrice brillante sul palco sarà impegnata in una lettura – monologo sul tema della felicità. Protagoniste due sorelle Martina e Filippa, costrette in modi diversi a fare i conti con un padre ingombrante e con la rinuncia ai loro sogni. A rimescolare le carte in tavola arriva la cuoca francese Babette accusata di essere una rivoluzionaria e cacciata dalla Francia.



L'importanza del buon cibo e della convivialità ben si sposa con l'iniziativa di AgriTeatro nella rassegna en plein air tra le colline del Monferrato ideata e organizzata da Maria De Barbieri e Gianni Masella atta proprio a mostrare la bellezza delle nostre zone che diventano palcoscenici ideali per dare vita ad artisti ed opere letterarie di rilievo.

Prenotazione obbligotorio presso lo IAT di Ovada Tel. 0143821043, WhatsApp 3791187215 Mail: iat@comune:ovada.al.it