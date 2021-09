Silvano: manutenzione straordinaria, chiude il ponte sull'Orba

SILVANO D'ORBA - Resterà chiuso fino al termine dei lavori il ponte sull'Orba, a Silvano, centro nevralgico per il passaggio dei mezzi in transito fra la strada provinciale 155, la Ovada-Novi, e la SP185. Dalle ore 8.00 di questa mattina, mercoledì primo settembre, la struttura è interdetta al traffico veicolare per un intervento di manutenzione straordinaria.

Non è la prima volta che la struttura viene chiusa al traffico per un motivo analogo. Nei prossimi giorni i dipendenti della ditta Marchelli Scavi srl di Capriata d'Orba provvederanno a completare un'operazione che prevede il consolidamento dell'intera arcata e del fondo. A tal proposito il Comune di Silvano ha pubblicato un'ordinanza per annunciare il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia.