Scuola di musica: quattro corsi gratuiti per il prossimo anno

OVADA - Si aprono domani, e rimarranno aperte fino al prossimo 30 settembre, le iscrizioni alla scuola di musica "A. Rebora" di Ovada per l'anno scolastico 2021-22. L'inizio delle lezioni è previsto per il 18 ottobre. Sono quattro i corsi gratuiti che saranno offerti dall'ente culturale che ha sede in via San Paolo: violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone. L'intento è quello di incrementare il numero delle iscrizioni.

Organizzazione consolidata

Da oramai qualche anno, sotto la direzione artistica di Andrea Oddone, l'attività è divisa tra dipartimento di musica classica e di musica moderna. Il primo vedrà attivi i corsi di violino, violoncello, flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, euphonium, chitarra e pianoforte. Il secondo, dedicato a Jazz, pop e Rock, vede la conferma i corsi di chitarra elettrica, basso elettrico, batteria e canto.

Il nuovo anno vedrà anche attiva la nuovissima sezione di alto perfezionamento che per la sua prima edizione sarà dedicata agli ottoni e vedrà la partecipazione di tre “prime parti” delle più prestigiose istituzioni musicali italiane: Marco Toro, prima tromba del Teatro alla Scala; Francesco Mattioli, primo corno del Teatro San Carlo di Napoli e Diego Di Mario, primo trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI.

Le esperienze di musica d’assieme, ormai centrali per la crescita musicale e umana degli allievi, si confermano al centro dell’azione didattica con due livelli di orchestra giovanile, altrettanti di ensemble jazz, pop, rock. Riprende l’esperienza del Laboratorio corale per adulti guidato da Roberto Tiranti. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della Civica Scuola di Musica (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00) al numero 0143.81773 e all’indirizzo mail scuola.rebora@gmail.com.