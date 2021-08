Giuseppe Cederna, pomeriggio da Oscar a Costa d'Ovada

OVADA -Sarà uno “spettacolo in cammino” quello in programma giovedì 2 settembre alle 18 per la rassegna Sconfinamenti 2021. Protagonista l’attore e scrittore Giuseppe Cederna, che accompagnerà i partecipanti in una camminata letteraria tra i boschi di Costa d’Ovada. Gli scenari inconfondibili al confine tra le due Regioni, il sentiero di Requagliolo, la fonte di Santa Lucia il bosco sulla sommità del Termo, faranno da scenario all'ultimo appuntamento dell'edizione 2021 di "Sconfinamenti".

Da Mediterraneo a Ovada

Lo spettacolo si intitola Su questa terra – Il cammino e la poesia e ben si inquadra nel filo conduttore di Sconfinamenti 2021, ossia “Terra e territorio”. A spiegare il senso è lo stesso Giuseppe Cederna " Sarà - spiega l'indimenticabile Antonio Farina, tra i protagonisti di Mediterraneo di Gabriele Salvatores - camminare insieme, in ascolto del respiro e della terra sotto i piedi, scoprendo il piccolo e l’infinitamente grande, tra le radici di una quercia, nel riflesso di una pozzanghera, nell’eco di un capriolo in corsa".

Rassegna 2021, tanti incontri

"Sconfinamenti" è la rassegna curata dall'Enoteca Regionale e coordinata dalla scrittrice Raffaella Romagnolo. “Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Ovada, avremo ospite un protagonista assoluto della scena culturale italiana", spiega Mario Arosio, presidente dell'Ente. Tra gli appuntamenti appuntamenti di spicco dell'edizione 2021 "Buongiorno dolcetto", il concerto all'alba di Ferragosto tra le vigne della Tenuta Cannona con Beppe Gambetta.

Il programma prevede: alle 17.45 ritrovo dei partecipanti nella piazzola antistante la chiesa di Costa d’Ovada, alle 18.00 al partenza, alle 20.00 rientro a Costa d’Ovada con degustazione di vini dei produttori locali a cura dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. La prenotazione è obbligatoria rivolgendosi allo IAT di Ovada (via Cairoli 107, Ovada) al numero 0143.821043, whatsapp 3791187215, mail iat@comune.ovada.al.it. Green pass obbligatorio.