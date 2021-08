Pesto e i Trilli protagonisti in Enoteca

OVADA - Il pesto che da sempre costituisce un elemento comune della cucina ovadese con quella di Genova. I vini della vicina Liguria. La musica dei Trilli. Sono questi gli ingredienti della cena speciale che sarà organizzata in Enoteca Regionale martedì 31 agosto dalle 20.00. Un nuovo appuntamento dai sapori liguri dopo la serata di qualche settimana fa con la partecipazione straordinaria di "Baccinin du caru"

Un progetto comune

"Genova per noi", è il titolo della serata. Non c'è solo l'aspetto gastronomico. L'occasione è ideale per presentare le strategie di sviluppo comuni in particolare nell'ambito del turismo su un'asse un tempo molto battuta per il commercio e gli scambi di materie. L'anteprima è costituita dalla collaborazione con l'Enoteca Regionale della Liguria che parteciperà al suo evento con i vini precedentemente selezionati. La prima edizione dell'iniziativa andò in scena lo scorso anno in occasione dell'inaugurazione del ponte San Giorgio. Ad accompagnare un numero speciale dell'Accademia Urbense con la ricostruzione storica dei legami sociali ed economici tra Ovada e Genova. In autunno il primo contatto tra le due amministrazioni comunali con la "promessa" di lavorare di comune accordo.

Al termine della cena è prevista l'esibizione dei Trilli, il celeberrimo duo musicale genovese nato ufficialmente nel 1973, scioltosi nel 1997 e riformatosi nel 2009. I componenti originari erano Giuseppe Deliperi, detto "Pucci" e Giuseppe Zullo, detto "Pippo". Nel 2009 Vladimiro Zullo (figlio di Giuseppe) e Francesco Zino hanno rifondato il gruppo con la pubblicazione di diversi album. La quota di partecipazione per la cena è di 25 euro. La prenotazione è obbligatoria tramite lo Iat: 0143.34.69.88.