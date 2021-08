Ovadese: a Busalla il primo successo stagionale

OVADA - Primo successo stagionale per l'Ovadese che, il prossimo 12 settembre, si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Promozione (girone D). Sabato pomeriggio a Busalla i ragazzi di mister Raimondi hanno superato di misura la compagine locale (iscritta in Eccellenza), grazie alla rete messa a segno del finale da Silvestri.

Dopo il pareggio a reti bianche nel debutto stagionale di giovedì scorso, all'Ottolenghi, contro l'Acqui, è arrivato anche il primo gol per gli ovadesi, passati in vantaggio a tre minuti dalla fine grazie all'imperioso stacco di testa del difensore su un calcio d'angolo a favore. In precedenza anche i liguri si erano fatti vedere nell'area degli ospiti.

Una buona sgambata per entrambe le compagini, che si sono affrontate a viso aperto, in attesa degli impegni ufficiali. La squadra, ora, tornerà ad allenarsi in vista del debutto in Coppa Italia contro la Cristo Luese.