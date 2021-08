Organi storici: Massaglia in concerto nell’Oratorio dell’Annunziata

OVADA - Sarà il giovane maestro torinese Luca Massaglia il protagonista del concerto previsto per domani sera, domenica 22 agosto, a partire dalle ore 18.00, presso l’Oratorio dell’Annunziata di Ovada. Allo storico organi Serassi, con aggiunte di Camillo Guglielmo Bianchi, saranno eseguiti brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Francisco Andreu, Baldassarre Galuppi, Nicolò Moretti, Giovanni Quirico, Ferdinando Procedi e della compositrice vivente Carlotta Ferrari.

L’iniziativa è inserita nella XLII Stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, sostenuta dalle Fondazioni CRAL, CRT, SOCIAL e dal Gruppo Amag. Luca Massaglia è organista presso il Santuario della Madonna degli Angeli di Torino dal 2001.

È stato ideatore e direttore artistico della Rassegna Organistica Note per la Sindone, tenutasi a Torino nel maggio 2010 in occasione delle celebrazioni per la Solenne Ostensione della Sindone.