Ovadese, prima uscita a reti inviolate

ACQUI - Parità per 0-0 nella prima amichevole disputata dall’Ovadese all’Ottolenghi di Acqui contro i locali di Mister Merlo. Per entrambe le formazioni si trattava del primo confronto dopo la preparazione e per Mister Raimondi sono senz’altro arrivate le prime conferme. L’Acqui si è fatta pericolosa nel primo tempo con Guazzo, ma Gaione è stato veramente strepitoso nella conclusione del bomber acquese da pochi passi. Poi nella ripresa spazio ai giovani negli schieramenti con un’Ovadese che ha ribattuto colpo su colpo gli avversari. Oltre a Gaione, nell’Ovadese conferme per Totò Silvestri, il giovane Mazzotta, ma la vera sorpresa è stato El Amraoui , tra l’altro lasciato in campo per tutti i 90’ che ha deliziato con le sue giocate e i suoi dribbling. Da rivedere l’attacco e soprattutto alcuni meccanismi tra i giocatori considerando che molti sono nuovi. Sabato alle 17 seconda amichevole a Busalla. Formazione. Gaione (Carlevaro), Favorito (Vercellino), Costa (Osahma), Anania (Regini), Silvestri (Ferrari),Musso (Mazzon), Sassari (Merialdo), Massara (Visentin), Nelli (Barletto), El Amraoui, Mazzotta (Pellegrino)