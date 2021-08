Teatro comunale, sei soggetti interessati alla gestione

OVADA - Ora la palla passa ai funzionati della Provincia che fungerà da stazione appaltante. C'è però un primo tassello importante nella corsa per riaprire il teatro comunale chiuso da nove anni. Sono sei le manifestazione d'interesse pervenute in comune allo scadere dei termini stabiliti per l'indagine di mercato avviata da Palazzo Delfino. Ora l'ente che ha sede a Palazzo Delfino dovrà esaminare la conformità delle documentazioni e invitare i soggetti che risulteranno idonei. Su questa basi si individuerà il gestore definitivo. "Difficile per adesso stabilire i tempi - ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Ovada, Roberta Pareto - ma siamo contenti di com'è andata. Il bando è stato costruito per individuare un soggetto serio".