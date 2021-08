Cercatore di funghi morto nei boschi dei laghi della Lavagnina

CASALEGGIO BOIRO - Tragedia nei boschi adiacenti i laghi della Lavagnina, nel parco naturale delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, dove un cercatore di funghi è caduto in un dirupo ed è morto.

Per recuperare il corpo dell’81enne che risiedeva a Novi Ligure, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile, assistiti dai carabinieri e dall’agente di polizia locale dell’Unione montana, hanno lavorato sino all’imbrunire. L'incidente è avvenuto verso le ore 17 nel territorio del comune di Casaleggio Boiro: i soccorsi sono scattatati tempestivamente, ma quando sono riusciti a raggiungere il punto dove era scivolato il cercatore di funghi, per lui non c’era più nulla da fare.

Complesse anche le operazioni per il recupero del cadavere, che si sono concluse poco fa. Sono ancora sul posto dell’incidente mortale, in prossimità della diga dei laghi della Lavagnina, i carabinieri, che cercano di appurare le cause del tragico fatto che al momento sembrano essere ristrette a un malore o a una scivolata. Pare che il pensionato di Novi Ligure fosse un esperto cercatore di funghi.