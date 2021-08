A Ferragosto torna "Buongiorno Dolcetto"

OVADA - «L'alba è il momento più suggestivo del giorno». La chitarra di Beppe Gambetta sarà protagonista, alle prime luci dell’alba del 15 agosto, della terza edizione di “Buongiorno Dolcetto”, il concerto in vigna creato dall’Enoteca Regionale di Ovada. Ad ospitarlo la Tenuta Cannona di Carpeneto, il luogo in cui la tradizione vitivinicola del territorio si fonde con la ricerca e l’innovazione.

«La luce del sole - prosegue l’artista ovadese di adozione - dissipa la notte. Il mio concerto sarà un saluto al sole e al Monferrato». Dopo il quarto, e ultimo, appuntamento con "Sconfinamenti", il musicista tornerà negli Stati Uniti per gli appuntamenti della sua importante tournée. Per l'occasione l’artista eseguirà alcuni pezzi storici, un ponte tra le sue radici musicali e la cultura del Paese che è diventata la sua seconda casa. Un esempio: “This land is your land”, il capolavoro folk di Woodie Guthrie, eseguito in diverse versioni da tutti i più grandi musicisti da Peete Seger a Bruce Springsteen.

Come nelle prime edizioni, il concerto sarà preceduto, per chi lo desidera, dalla passeggiata organizzata dalla sezione ovadese del Cai. Si partirà alle 4.30 dal cimitero di Rocca Grimalda per raggiungere la sede attraverso sentieri e vigne. Sono consigliati scarpe scolpite e una luce frontale. Al termine del momento musicale è prevista una colazione campestre. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Carpeneto e Agrion, la fondazione che si occupa di sviluppare i progetti di ricerca all’interno della Tenuta Cannona.