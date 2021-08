Romagnolo, reading in Enoteca per "Sconfinamenti"

OVADA - Sono Raffaella Romagnolo e Paola Bigatto le protagoniste del secondo appuntamento con “Sconfinamenti”, la rassegna culturale organizzata dall’Enoteca Regionale di Ovada, giunta alla sua seconda edizione. Questa sera, giovedì 5 agosto, a partire dalle ore 21.00, presso i locali di via Torino, la scrittrice – nonché direttrice del festival – e l'attrice milanese porteranno in scena il reading recitato del romanzo “Di luce propria” (Mondadori), scritto proprio dalla nota autrice ovadese.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Ovada e il Gruppo Acos, che l'ha inserito nel cartellone della 24ª edizione della "Fest'Acos". Dopo "Me. Scegli me", la rassegna ovadese proseguirà la prossima settimana con food blogger Paola Bortolani e con lo chef Christian Silvestri (giovedì 12 agosto) e con "Buongiorno Dolcetto", il tradizionale concerto alle prime luci dell'alba, in programma a Ferragosto. Prenotazione obbligatoria presso lo Iat di Ovada (0143 821043). Al termine della lettura si potrà gustare del buon vino, degustazione “2021 Cortese vitigno dell’anno della Regione Piemonte”.