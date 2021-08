Andrea Oddone dirigerà il concerto di Ferragosto

OVADA - Si terrà al Santuario di San Magno, a Castelmagno, la quarantunesima edizione dello storico "Concerto sinfonico di Ferragosto" che, per per il secondo anno consecutivo, si svolgerà a porte chiuse (eccezion fatta per una rappresentanza di professionisti della montagna e di tutte le categorie più colpite dalla pandemia, ndr). Protagonista dell'evento, come ogni agosto, l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta - per il quinto anno consecutivo - dal maestro Andrea Oddone, ovadese e direttore artistico della Scuola di Musica "A. Rebora" della città.

Quest'anno la manifestazione intende omaggiare Carla Fracci, il mondo della danza, i personaggi femminili più intensi della tradizione teatrale e il territorio piemontese, con una suite da Gran Ballo Excelsior di Romualdo Marenco, celebre compositore di Novi Ligure, e "Danze piemontesi sopra temi popolari" del torinese Leone Sinigaglia. L'evento sarà registrato nella giornata di oggi, giovedì 5 agosto. In televisione, e sull'app della TV di Stato, invece, l'appuntamento è domenica 15 agosto, dalle ore 12.45, su Rai3 e su Rai Play.