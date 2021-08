Piazza Castello: individuate le risorse per il restyling della scalinata

OVADA - L’intervento era già stato annunciato qualche mese fa di fronte agli evidenti segnali di degrado, ora però ci sono anche le risorse. L’amministrazione comunale è pronta a mettere mano alla scalinata di piazza Castello, uno dei simboli della città, all’ingresso per chi proviene da Alessandria e Novi. Il via libera è arrivato nel Consiglio Comunale della settimana scorsa.

L’ultimo restyling risale solo al 2013, l’inaugurazione a settembre. In quell’occasione furono spesi 127 mila euro per eliminare il vecchio muraglione oramai rovinato e restituire alla scalinata il suo aspetto originario. Un intervento che però ha da subito evidenziato problemi, in particolare in relazione alla forte umidità presente nell’area.

La variazione di bilancio approvata dalla maggioranza prevede maggiori spese per 70 mila euro. All’interno una parte sarà utilizzata proprio per piazza Castello. Tra gli altri interventi l’impermealizzazione del tetto del palazzetto del Geirino, lavori presso la caserma dei carabinieri, la biblioteca e la palazzina della Polizia Municipale.

Oggi la rampa perde i pezzi, l’umidità ha intaccato gli intonaci, il muschio rappresenta una presenza tangibile sulle pareti, in alcuni punti i mattoni sono a vista. Non è l’unico problema: il vecchio progetto di riutilizzo degli spazi interni attraverso la creazione di un punto per le informazioni e l’affitto di biciclette di fatto non è mai decollato secondo gli intenti.