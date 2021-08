Attività e progetti, le novità dell'Istituto Pertini

OVADA - C’è tempo fino al 20 agosto per completare l’iscrizione (online, attraverso il sito della scuola) ai laboratori extra scolastici legati alla progettualità “Pon” promossi e organizzati dall’Istituto Pertini di Ovada. Si tratta delle iniziative legate al Programma Operativo Nazionale del Miur che, a margine del piano didattico, prevede azioni di tutoraggio, potenziamento e valorizzazione delle competenze.

«Per la Damilano, la Giovanni Paolo II e per la scuola secondaria di primo grado sono previsti “Pon” per l’uso reale della lingua inglese, per ‘giocare’ con la matematica e con le scienze – spiegano dall’Istituto di via Galliera –. Non mancheranno il coding e la programmazione informatica già per i più piccoli ed i laboratori per la scoperta delle abilità personali e di orientamento al percorso di studi alle scuole superiori, per i più grandi».

I gruppi laboratoriali caratterizzati da un ridotto numero di alunni per ogni gruppo progettuale saranno guidati dalla presenza costante di un docente esperto e di un tutor. «Oltre al ritorno del Laboratorio teatrale – affermano dal Pertini –, sono previste esilaranti esperienze motorie e sportive. Non mancheranno, poi, i lab di alfabetizzazione e di aiuto allo studio, né tantomeno la Superorchestra e il coro che andranno ad affiancarsi alla nostra grande orchestra». Le attività inizieranno tra la fine del mese e l’inizio di settembre. Sarà possibile partecipare ai laboratori con adesione volontaria e frequenza obbligatoria (30 ore).