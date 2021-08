Ovadese, con il figlio d'arte la squadra è fatta

OVADA - Ora che l'Ovadese sa con chi se la dovrà vedere nel prossimo girone di Promozione, non rimane che mettersi in moto. Anche perchè la squadra sembra fatta. L'ultimo tassello per il centrocampo è Edoardo Massara, centrocampista classe 1997 che ha vissuto esperienze importanti in Eccellenza con il Genova Calcio. Ai tifosi più anziani ricorderà il padre protagonista una trentina d'anni fa di un'Ovadese guidata di Gianni Mialich. Con lui si completa un organico dalla forte impronta ligure dopo gli arrivi di Simone Sassari e Enrico Nelli. Probabile però a questo punto che l'organico messo a disposizione di mister Stefano Raimondi non abbia il centravanti che manca dall'infortunio di Michele Dell'Aira nel precampionato dell'ultima stagione. "Il nostro obiettivo - ha spiegato negli ultimi giorni il vice presidente Andrea Repetto - è consolidarci in categoria, ciò che negli ultimi due anni, tra nostre mancanze e la situazione che abbiamo attraversato non siamo riusciti a fare. Abbiamo voluto una squadra con giocatori giovani che possano rimanere con noi diversi anni e qualche veterano. Guardiamo alla Liguria perchè logisticamente Ovada soffre qualche svantaggio rispetto alle altre alessandrine di Promozione". Spazio in organico anche per Giulio Vercellino, centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio ovadese, e El Mahdi El Amraoui, giocatore offensivo classe 2001 proveniente dall'Asca. Raduno ufficiale lunedì prossimo al Moccagatta alle 17.30.