Teatro Comunale, al via l'iter per individuare il gestore

i chiuderà il 18 agosto alle 12.00 la finestra a disposizione per manifestare interesse alla gestione del teatro comunale di corso Martiri della Libertà, la sala oggetto negli anni scorsi di interventi per la rimessa a norma dopo la chiusura del 2012. Con qualche settimana di ritardo, l’indagine è stata pubblicata due giorni fa sull’albo pretorio. L’obiettivo è l’individuazione di un soggetto per la stipula di un accordo valido da ottobre 2021 a giugno 2024 con possibilità di proroga per i due successivi. Ed effettivamente c’è già un calendario di eventi pubblici, raccolti nel contenitore del “Rebora Festival”, in programma tra ottobre e novembre.



Modalità di gestione

Alla procedura negoziata vera e propria saranno invitati cinque operatori selezionati in questa prima fase. Il gestore sarà tenuto a presentare un progetto artistico che preveda almeno sei spettacoli rivolti alla cittadinanza a pagamento, due spettacoli realizzati per le scuole primarie e secondarie della città, altrettanti momenti rivolti in particolare all’ingresso di famiglie con bambini a tariffe specificate nell’accordo. La promozione delle attività teatrale sarà in carico al gestore. L’importo complessivo del servizio nel triennio è di 270.993 euro.