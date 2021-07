Torna "Mangè d'Uò", lo street food ovadese

OVADA - Una decina di attività coinvolte, tra ristoranti e pubblici esercizi. Proposte gastronomiche prese dalla tradizione di Piemonte e Liguria. Sono questi gli ingredienti di "Mangè d'Uò" che torna venerdì 30 luglio per il secondo anno. L'iniziativa è inserita nell'ambito di "Shop and taste", il terzo venerdì con i negozi aperti di era organizzato da Comune e Ascom Alessandria. Due i punti dove si potranno acquistare i tagliandi in piazza Assunta e via Torino. Tra le proposte ravioli fritti e trippa, pulled pork e spiedino di lumache, focaccette di formaggio e fassona. Per il dolce gelati tipici e crepes. Tutto in versione rigorosamente "street food". La vera novità di quest'anno è però la partecipazione dei produttori di vini locali che nelle corti più suggestive del centro daranno vita a una degustazione sotto le stelle delle etichette di maggior successo. Il visitatore potrà recarsi alle due postazioni già indicate dove saranno i volontari della Pro Loco a vendere i tagliandi necessari.