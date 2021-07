Strada del Turchino, circolazione di nuovo interrotta

OVADA - AGGIORNAMENTO 13.30 - E' rimasta chiusa poco più di 15 minuti la strada del Turchino in frazione Gnocchetto. Il tempo per gli addetti di Anas di verificare la situazione: un falso allarme generato dai sensori da poco installati, come poi assicurato. Tra le possibili spiegazioni le piogge delle ultime ore. Rimane grande prudenza in un'area non ancora del tutto fuori pericolo.

Si attende di capire qualcosa in più al Gnocchetto dove da questa mattina la circolazione è nuovamente interrotta. Una frana, come riportato dai vertici dell'Unione Comuni Valli Stura, Orba e Liera. Sul posto i tecnici di Anas per una verifica. La strada era stata riaperta solo da pochi giorni a senso unico alternato e con due movieri a regolare il traffico in prossimità del centro abitato. (Pezzo in aggiornamento)