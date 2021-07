Acqui - Genova, si avvicina l'agosto più lungo

OVADA - Con i problemi di sempre, la Acqui - Genova si affaccia all'ultima settimana di servizio ordinario prima del grande stop del mese di agosto. Dall'1 al 29 infatti i treni in servizio sulla linea viaggeranno in staffetta con i bus sostitutivi. Un provvedimento, motivato dall'esigenza di lavori indifferibili sulla tratta del Terzo Valico e la conseguente necessità di deviare il traffico delle merci, senza precedenti negli anni recenti. Pendolari furiosi per questa ragione e per uno scenario che rimane piuttosto nebuloso sul fronte del trasporto locale. "Il futuro non si prospetta roseo - si legge nella nota inviata qualche giorno fa dalle associazioni dei pendolari della Liguria con la partecipazione del Comitato Trasporti Valli Orba e Stura - il presente è già critico". Dito punto contro il mancato coinvolgimento delle associazioni nei tavoli in cui vengono prese le decisioni. "Le modalità di organizzazione dei tavoli tecnici ostacolano la libera partecipazione principio chiave della gestione pubblica". Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più della gestione del traffico nel mese di agosto.