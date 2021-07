Torna "Sconfinamenti": si parte con Carlo Petrini a Tagliolo

OVADA - Sarà Carlo Petrini ad aprire l’edizione 2021 di “Sconfinamenti”, la rassegna culturale organizzata dall’Enoteca Regionale di Ovada, giunta alla sua seconda edizione, e diretta dalla scrittrice Raffaella Romagnolo. Il fondatore di Slow Food sarà a Tagliolo Monferrato giovedì 29 luglio, a partire dalle 18.30, negli spazi del castello per il primo dei quattro appuntamenti messi in cartellone fino al 15 agosto.

Nell’occasione Petrini parlerà anche del suo libro più recente, “Terra futura - Dialoghi con papa Francesco sull’ecologia integrale”. «Il tema - chiarisce Romagnolo - si inserisce nel filo conduttore che avranno tutti gli incontri della rassegna. Stiamo vivendo una crisi a livello globale che parte proprio dal nostro rapporto con l’ambiente. Il nostro ospite sul tema ha lavorato proponendo idee e spunti di riflessione. Sarà interessante discuterne perché crediamo che anche i piccoli territori come il nostro possano giocare un ruolo importante in questo ambito».

Il 5 agosto, dalle 21.00, presso la sede dell’Enoteca Regionale sarà proprio Raffaella Romagnolo a dare vita a una “reading” del suo ultimo libro “Di luce propria” con la presenza dell’attrice milanese Paola Bigatto. Il tema dello spreco alimentare tornerà anche nell’incontro del 12 agosto. Protagonisti, dalle 18.30 la food blogger esperta sul tema Paola Bortolami e lo chef locale Christian Silvestri impegnati in uno show cooking alternativo dai gusti liguri.

Come già annunciato, torna anche l’appuntamento oramai diventato tradizionale con “Buongiorno Dolcetto”. Il concerto alle luci dell’alba del giorno di Ferragosto si terrà quest’anno tra le vigne della “Tenuta Cannona”, il centro sperimentale vitivinicola della Regione. Ad animarlo sarà il folk singer e chitarrista di fama internazionale Beppe Gambetta, un legame oramai più che solido con l’Ovadese nel quale ha deciso di vivere quando non è impegnato nella sua attività artistica. Il concerto sarà preceduto dalla passeggiata, in partenza dal cimitero di Rocca Grimalda alle 4.30 curata dalla sezione ovadese del Cai. Il momento musicale inizierà alle 5.30 e sarà seguito da una “colazione campestre”.

«Quest’anno - commenta Mario Arosio, presidente dell’Enoteca Regionale - siamo riusciti a coinvolgere alcuni personaggi di rilievo. Lo facciamo nel solco dei ragionamenti sviluppati dall’ente negli ultimi tempi. Il tema della terra ci induce a pensare alla nostra origine e alla nostra tradizione. Il nostro ruolo è quello di pensare a come possiamo valorizzarlo e promuoverlo». La partecipazione ai primi tre eventi è legata alla prenotazione obbligatoria attraverso lo IAT di Ovada. Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0143.821043.