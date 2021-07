"Shop & Draw": arte e shopping con le opere di Lele Gastini

OVADA - Sarà interamente dedicata al mondo dell’arte la seconda serata di “Shop &”, l’iniziativa promossa dalla Confcommercio provinciale che, da qui a fine mese, andrà ad animare la zona del centro storico della città a partire dalle ore 19.00 dei prossimi due venerdì. Dopo il debutto della scorsa settimana, con i selfie e le fotografie, la macchina organizzativa si è già rimessa in moto per un nuovo evento. La protagonista del secondo appuntamento, in programma stasera, venerdì 23 luglio, sarà l’arte che, con il supporto e il coinvolgimento diretto di alcuni esercizi commerciali ovadesi, andrà ad animare gli angoli più caratteristici della città.

La serata – intitolata “Shop & Draw” – si aprirà con l’inaugurazione della mostra diffusa di Lele Gastini (nella foto sopra), autore delle opere che verranno esposte (fino al prossimo 31 luglio) nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico. Il taglio del nastro è in programma alle ore 18 presso L'Antica Farinata di via Gilardini, per proseguire, a tappe, nei negozi aderenti (Accessoriando, Bar San Domenico di Francesca, Belli e riBelli, Caffè Torino, CentroSport, Cucchi Pelletteria, Gelateria Lung’Orba, Ginger, La Bottega della Piada, L'Antica Farinata - Il Locale, La Grotta di Barbanera, Ristorante Da Pietro, Rosaperla, Via Maestra Piccola Gelateria Artigianale) all'iniziativa. A seguire, alle ore 19.00, presso il cortile dell’Enoteca regionale di via Torino, l’artista e illustratore alessandrino creerà un’opera che verrà successivamente donata alla città di Ovada. Nel corso della serata, poi, proseguiranno i saldi e anche le serrande dei negozi resteranno aperte ben oltre il consueto orario. Venerdì 23 luglio la rassegna si concluderà con “Mangè d’Uò”. Nell’occasione, con i ristoratori locali, saranno protagonisti i piatti tipici della cucina ovadese.

Per l'occasione anche le porte del museo paleontologico Maini resteranno aperte anche dopo cena. Sarà il megalodonte, lo squalo più grande mai esistito, il protagonista del laboratorio organizzato nei locali di via Sant'Antonio. Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione al 340.2748989. Sono dodici i posti disponibili, il costo d’iscrizione è di 5 euro.