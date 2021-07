Una pedalata per ricordare Bebo Canobbio

OVADA - Si svolgerà domenica 18 luglio nel Parco Faunistico dell' Appennino di Madonna delle Rocche, il 1° Memorial Canobbio Alberto, Gara XCO-MTB categorie giovanissimi FCI, con il patrocinio del Comune di Molare. Racconta Enrico Ravera, presidente della Scuola di ciclismo creata da Uà Cycling Team e istruttore di secondo livello: “La gara è una competizione ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana per le categorie giovanissimi, che comprendono bambini fra i 7 e i 12 anni. Si tratta di un confronto in montain bike XCO (Cross Country Olimpico), diviso in dodici categorie, sei maschili e sei femminili. Sono tutti percorsi differenziati, tecnici e veloci, tracciati in mezzo alla natura, con difficoltà differenti in base alla categoria cui si partecipa”. L' evento è creato in memoria del grande amico di Enrico, Alberto Canobbio (Bebo), vicepresidente della scuola e istruttore, scomparso per malattia lo scorso novembre, con il quale Ravera ha portato avanti il bellissimo progetto per avvicinare le giovani leve al divertimento attraverso la pedalata. Il ritrovo è alle 13, la partenza della prima categoria è prevista per le ore 16.