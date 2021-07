Rebora Festival: Antonella Ruggiero chiude la rassegna estiva

OVADA - "Una voce, una fisarmonica". E' questo il titolo dello spettacolo che chiuderà la versione estiva della quinta edizione di un "Rebora Festival" che proseguirà in autunno con tre serate. Per l'occasione, sarà Antonella Ruggiero a salire sul palco del parco Piscine del Geirino per il gran finale. L'appuntamento è per domani sera, 17 luglio, a partire dalle ore 21.00.

«In questa società le persone sono sempre iper connesse - ha raccontato la nota cantante genovese, in una lunga intervista pubblicata su "l'ovadese" in edicola da ieri, giovedì 15 luglio -. Succede anche nella musica. Ricordiamo le canzoni scritte dai grandi cantautori negli anni '60-70' perché parole e musica avevano un peso specifico importante, frutto di ricerca e introspezione».

I biglietti sono esauriti da giorni. Ruggiero è la voce più nota dei Matia Bazar. Una volta lasciato il gruppo ligure, la popolare artista ha proseguito con una solida carriera da cantante solista. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno del palazzetto al coperto.