Viaggio nella Maturità 2021: Martino Cavanna

OVADA - Otto cento sui ventidue maturi. Tre con lode. Ad ottenere questo risultato prestigioso la 5A del Liceo Scientifico "Pascal" di Ovada. Martino Cavanna è di Rossiglione. Nell'ultimo quinquennio si è messo in viaggio ogni mattina per raggiungere la nostra città.

Il suo sogno resta quello di diventare medico, nel frattempo è volontario nella Croce Rossa del suo paese. «Ero teso - racconta Martino - perché mi avevano descritto un esame arduo. In realtà il colloquio è volato in un attimo. La scuola di Ovada non ha nulla da invidiare a quelle più rinomate di Genova e Novi Ligure».

L’elaborato era incentrato su radioattività e matematica. Nel tempo libero studia chitarra alla civica Scuola di Musica Rebora. In vacanza andrà a Firenze.