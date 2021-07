Ovadese, il mercato 2021 parte dal centravanti

OVADA - Arriva dalla Liguria il primo acquisto dell’Ovadese. Si tratta di Enrico Nelli , attaccante, classe 99, cresciuto nelle giovanili del Genoa e poi nell’Entella per intraprendere successivamente il percorso in formazioni maggiori di prestigio della Riviera quali il Ligorna dove iniziò nella Juniores Nazionale per poi giocare in serie D, quindi in Eccellenza a Rapallo. A seguire due stagioni a Busalla con Mister Cannistrà e la scorsa stagione nel Genova Calcio con Maisano. Ora l’arrivo ad Ovada con buone referenze dove probabilmente sarà affiancato da altri giocatori provenienti dalla Liguria, oltre al confermato Costa.

Tra coloro che vestiranno ancora la casacca Ovadese troviamo anche il portiere Gaione, il difensore Silvestri di ritorno da Asti, Anania, Mazzon, Echimov e tutti i giovani locali che già nella scorsa stagione facevano parte dell’organico. Non faranno invece più parte della rosa Spriano che ha disputato il mini campionato di Eccellenza con il Castellazzo ed ora è in predicato di trasferirsi all’Acqui o nella nuova Luese, Bonanno trasferitosi a casa nell’Arquatese e Motta che si è accordato con la Novese.

Oltre a Nelli, la società tramite il Direttore Generale Nico Gaggero e il vice Andrea Repetto, é in contatto per portare alla corte di Mister Raimondi un centrocampista e un attaccante.