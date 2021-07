Viaggio nella Maturità 2021: Virginia Zagarella

OVADA - Virginia Zagarella arriva da Urbe, in Valle Stura. Un lungo viaggio quotidiano da fuori regione per poter essere ogni giorni sui banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada. Al termine del quinquennio formativo "affrontato" nei locali di via Buffa, la giovane studentessa ligure ha conseguito l massimo dei voti nell’indirizzo Economico Sociale.

Alla base della scelta le materie inserite nel piano di studi, in particolare la filosofia. In un secondo momento è maturata la passione per il Diritto che ha in qualche modo indirizzato anche la scelta per il percorso universitario con la facoltà di Scienze Politiche.

«L’esame è finito - afferma Virginia - ci lasciamo alle spalle gli ultimi due anni. La didattica a distanza non ha certo aiutato. Come elaborato ha portato “lo smart working, rischi e opportunità che ha offerto”. La lettura è il principale tra i diversi hobbies portati avanti. Per le vacanze l’unico programma è quello di rilassarsi con gli amici.