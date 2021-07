Gnocchetto: «Apertura dal 23 luglio a doppio senso di marcia»

OVADA - Riapertura della strada provinciale 456 del Turchino, all'altezza della frazione Gnocchetto, a partire dal fine settimana del 23 luglio, a doppio senso di marcia e per sette giorni su sette. Dopo le anticipazioni di qualche settimana fa, Anas ha confermato che i tempi saranno rispettati anche in occasione del sopralluogo effettuato dal sindaco di Ovada, Paolo Lantero.

Al momento si prospetta solamente una chiusura notturna, visto che i mezzi potrebbero passare nel tratto interessato dalla frana tra le ore 7 e le 19. Il doppio senso di circolazione, invece, è confermato, con un sistema di controllo gestito da movieri, durante l’apertura della strada, in grado di segnalare ogni problema. Sarà presente a bordo strada, inoltre, un sistema di sensori in grado di bloccare immediatamente il traffico in caso di pericolo. Questo almeno fino alla fine dell'anno in corso.

"Voglio ringraziare Anas per il prezioso lavoro, professionale ed efficace - ha dichiarato il primo cittadino al termine del sopralluogo -. Lasciatemi poi una menzione al Signor Prefetto di Alessandria che ha impegnato una sua mattina per essere presente sul territorio dimostrando attenzione e sensibilità".