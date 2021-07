Multe per il 2017: esecutivi i ruoli coattivi

OVADA - Ruoli ordinari coattivi per sanzioni amministrative del 2017. Ad approvarli ieri è stato l'ufficio Affari Generali del Comune su indicazione della Polizia Locale. In sintesi, si va alla caccia delle multe per violazioni al codice della strada non pagate. Per chi finora è sfuggito ai suoi doveri rischia di essere un salasso visto che a questo punto si è arrivati dopo che non ha dato i risultati sperati il primo avviso. La cifra complessiva da recuperare ammonta a 86.547 euro.