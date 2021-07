Piazza Garibaldi, lavori da metà luglio: «Quattro mesi per il restyling»

OVADA - L’aggiudicazione dell’incarico è provvisoria. Per questo dagli uffici del settore tecnico filtrano solo pochi dettagli. L’impresa vincitrice è della provincia di Milano. C’è però un’idea abbastanza precisa dei tempi con i quali si vuole procedere all’ammodernamento di piazza Garibaldi. I tempi sono tutto sommato conformi a quelli già indicati. Con una sorpresa, positiva: tutto potrà essere concluso in quattro mesi rispetto all’ipotesi inizialmente formulata di sei.

Per ora l’unica incognita riguarda la data di inizio dei lavori. L’ipotesi più probabile è la metà di luglio. L’argomento dovrebbe essere trattato nei prossimi giorni, probabilmente con i rappresentanti dell’impresa coinvolta. Non ci dovrebbero essere intoppi (come accaduto negli anni passati che in piazza Garibaldi) dopo che l’Ufficio Tecnico si è preso le necessarie precauzioni sotto forma di controlli e verifiche preliminari.

«I lavori - ha chiarito in più occasioni il sindaco, Paolo Lantero - sono necessari dopo anni di attesa. Cercheremo di interferire il meno possibile con le attività degli operatori commerciali». Senza sorprese il cantiere dovrebbe andare avanti fino all’autunno. In ballo c’era anche una consistente fetta delle risorse necessari per l’intervento. La Regione infatti a suo tempo aveva accordato un contributo da 150 mila euro a condizione che i lavori fossero terminati entro la fine dell’anno in corso. Nello specifico, l’asfalto centrale sarà sostituito da cubetti di sienite. Ai lati due marciapiedi in luserna più gradevoli alla vista di quelli attuali. Quello sul fronte opposto alla Banca Sella sarà molto largo, quasi 6.5 metri, per agevolare l’installazione dei dehor provvisori consentiti ora dal nuovo regolamento. Ci sarà spazio anche per i 17 banchi del mercato, ora provvisoriamente sistemati tra piazza XX Settembre ed altri punti della corona del centro storico.