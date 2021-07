Rebora Festival: Albonetti suona con i Solisti della Filarmonica

OVADA - Appuntamento domani sera, sabato 3 luglio, all'impianto Polisportivo Geirino per il Rebora Festival con “Romance del Diablo. 100 anni di Astor Piazzolla”. Sul palcoscenico, Marco Albonetti, sassofono soprano e sassofono baritono, suonerà insieme ai Solisti dell'Orchestra Filarmonica Italiana un programma di musiche di Astor Piazzolla scelte tra le pagine più rappresentative del periodo che va dal 1965 al 1974: le Cuatro Estaciones Porteñas, la suite del Diablo e brani, come Libertango e Oblivion, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Le orchestrazioni sono state curate da Marco Albonetti sulla base delle partiture originali del maestro e comprendono anche brani dal progetto Summit con il noto sassofonista jazz Gerry Mulligan. La musica di Astor Piazzolla si nutre di contaminazioni. Ecco perché i puristi lo hanno definito “el asesino del Tango”. Ma il suo peccato originale è solo quello di aver assimilato le influenze di una terra sfaccettata, costruita su sogni e nostalgie degli emigranti. Il suo “Nuevo Tango” incorpora elementi jazz e classici, caricandosi di un’inedita ricchezza di colori.

“Ho avuto due grandi maestri: Nadia Boulanger e Alberto Ginastera. Il terzo è stato Buenos Aires” spiega il compositore. Per info e prenotazione (obbligatoria): IAT (informazione e Accoglienza Turistica), via Cairoli 107, Ovada. Tel 0143.821043. E-mail iat@comune.ovada.al.it. I biglietti hanno un costo di 10 euro.