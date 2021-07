Giro Donne: come cambia la viabilità

OVADA - L'approdo a Ovada del “Giro Donne”, previsto per domenica 4 luglio con la tappa in partenza da Casale e in arrivo nel centro della città porta con se una serie di variazioni alla viabilità. Interessata l’area centrale. Sono previste due aree distinte e interessate ai movimenti logistici delle squadre coinvolte nella competizione. Dalle 6.00 alle 19.00 è previsto il divieto di sosta e di transito in piazza Martiri della Benedicta, corso Libertà, via XX aprile, via Fiume, via Cavanna. Tra le 13.00 e le 19.00 non si potrà sostare e transitare in via Torino (da piazza Matteotti di fronte al comune) e Piazza XX Settembre. Altre variazioni sono previste un’ora prima del transito della gara che attorno alle 14.40 entrerà in territorio ovadese da via Rocca Grimalda (provinciale 185) e dal Borgo. Il secondo passaggio è atteso indicativamente per le 15.45: le atlete arriveranno da Silvano, lungo la provinciale 155, entreranno in centro da via Novi per poi percorrere raggiunge il traguardo da via lung’Orba.