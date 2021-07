Roberto Cava è il nuovo presidente Alexala

ALESSANDRIA - Roberto Cava, già direttore Ascom, è stato eletto all'unanimità durante l'assemblea dei soci Alexala del 29 giugno, che ha visto presenti l'86% degli aventi diritto. Insieme al presidente sono stati eletti anche i membri del nuovo consiglio di amministrazione: Alice Pedrazzi, Simonetta Ghia Bonzano, Mario Arosio e Giampaolo Bovone.

Ancor prima per il suo impegno come consigliere comunale e consigliere della Camera di commercio di Alessandria, Roberto Cava succede nell'incarico a Pierluigi Prati, a cui va il più sentito ringraziamento a nome di tutta l'ATL per l'ottimo lavoro svolto durante il suo mandato.

“Il turismo, da sempre e ancor più in questa fase di rilancio del Paese, è uno degli elementi più importanti nei bilanci della nazione e dei singoli territori: per questo siamo convinti che avere un'agenzia valida, solida e propositiva possa aiutare lo sviluppo economico di tutta la provincia”, ha detto il presidente Cava. “Sono fiducioso che lavoreremo bene per consolidare quanto fatto finora e far sì che Alexala sia promotrice di azioni e progetti sempre più importanti per la provincia di Alessandria. Al mio fianco ho una squadra in grado di trasmettere bene le varie istanze del territorio e di valorizzare l'impegno di tutti verso gli obiettivi comuni”.