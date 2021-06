Tariffe aggiornate e agevolazioni sui rifiuti per il Consiglio Comunale

OVADA - Un moderato aumento della quota variabile della tariffa, solo in parte compensato dal calo di quella fissa. E' questa la principale novità delle tariffe che questa sera arriveranno all'esame del consiglio comunale di Ovada. La seduta, prevista dalle 21.00, si svolgerà ancora con la modalità della videoconferenza. Sulla pagina principale del sito istituzionale del Comune di Ovada le modalità per assistere ai lavori. Di rifiuti si parlerà per gran parte della serata con le modifiche dello statuto del Consorzio Servizi Rifiuti (referente delle politiche nei bacini di Ovadese, Acquese, Tortonese e Acquese) e il varo delle agevolazioni, già previste anche lo scorso anno per le attività economiche alle prese con le conseguenze delle limitazioni generate dall'emergenza sanitaria. Si parlerà anche di lavori pubblici con la modifica del piano triennale tra il 2021 e il 2023.