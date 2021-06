ReLife acquisisce il gruppo Plastipoliver

OVADA - C’erano anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, all’inaugurazione della nuova sede di “ReLife”, il gruppo attivo nel riciclo e nell'economia circolare che opera (Benfante, la Cartiera di Bosco Marengo e il progetto “Refuel”, che dovrebbe vedere la luce nella zona industriale della Caraffa, a Silvano d’Orba) anche nel Basso Piemonte. Il taglio del nastro ha rappresentato l’occasione per presentare le ultime acquisizioni della società, ossia la General Packaging di Vercelli (azienda produttrice di scatole in cartone ondulato realizzate con carta riciclata) e la silvanese Plastipoliver della famiglia Malaspina, specializzata nel recupero e nel trattamento di materiali plastici.

Queste due operazioni permettono al consolidato di ReLife Group di arrivare a superare i 250 milioni di euro e i 650 addetti, a fronte di una sostenibilità del processo produttivo e della circolarità del prodotto finito. “Siamo molto orgogliosi di queste nuove acquisizioni e dell’inaugurazione della nuova sede di Genova - affermano Marco e Paolo Benfante, fondatori, insieme a Enzo Scalia, del gruppo genovese -. Con la produzione industriale di imballaggi in plastica e cartone, il Gruppo acquisisce un know how di eccellenza e lo spirito innovativo di aziende da sempre punti di riferimento nei propri campi di attività. Questi sono soltanto i primi passi di un progetto di crescita a lungo termine che si consoliderà nei prossimi anni. L’economia circolare è il fattore strategico nel più ampio quadro economico nazionale ed è fondamentale per una realtà in crescita come la nostra dotarsi di strutture e di un’organizzazione aziendale adeguate alla portata delle sfide da affrontare”.