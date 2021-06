Campagna vaccinale: oggi in Piemonte oltre 40mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale. Oggi, martedì 22 giugno, più di 40milia persone hanno ricevuto il siero.

Più nel dettaglio, sono 40.151 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 21.689 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 5.030 i 16-29enni, 4.881 i trentenni, 5.513 i quarantenni, 5.379 i cinquantenni, 3.969 i sessantenni, 6.484 i settantenni, 1.947 gli estremamente vulnerabili e 534 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.358.694 dosi (di cui 1.073.033 come seconde), corrispondenti al 92,3% di 3.593.580 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è analoga a quella di ieri perché tiene conto del caricamento delle consegne di ieri.

“PRIORITÀ OVER60”: DUE NUOVE INIZIATIVE PER INCENTIVARE L’ADESIONE DI CHI HA PIÙ DI 60 ANNI

Da domani, 23 giugno, sul portale www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato. Un incentivo con cui la Regione punta a convincere i circa 208mila cittadini over60 (su una popolazione di riferimento di 1,4 milioni) che in Piemonte non hanno ancora manifestato la volontà di essere vaccinati e che sono una assoluta priorità, perché rappresentano la fascia d’età più esposta alle conseguenze gravi del Covid.

Inoltre, sempre per dare priorità massima agli over60, da lunedì 28 giugno tutti i cittadini con più di 60 anni che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno essere vaccinati con accesso diretto presentandosi in uno degli oltre 200 hub del Piemonte, senza obbligo di preadesione.

DAL 5 LUGLIO SUL PORTALE WWW.ILPIEMONTETIVACCINA.IT POSSIBILE PER TUTTI CAMBIARE LA DATA DI VACCINAZIONE

Come da programma, con l’inizio della stagione estiva, dal 5 luglio su www.ilPiemontetivaccina.it si potrà modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. Sarà possibile cambiare sia la data della somministrazione della prima dose sia la data del richiamo, quest’ultima naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base al tipo di vaccino.

DAL 1º LUGLIO AL VIA LA RECIPROCITÀ VACCINALE TRA PIEMONTE E LIGURIA IN AMBITO TURISTICO.

Come già anticipato nelle scorse settimane con l’accordo siglato dai governatori Alberto Cirio e Giovanni Toti, dal 1º luglio le piattaforme online per la gestione dei vaccini di Piemonte e Liguria daranno la possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura. Le informazioni con le modalità per accedere al servizio saranno online sulle piattaforme www.ilPiemontetivaccina.it e www.prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dal 29 giugno.

IL 25 GIUGNO OPEN NIGHT ALL’HUB NUVOLA LAVAZZA DI TORINO PER I CITTADINI DA TUTTO IL PIEMONTE

Domani alle ore 9 si apriranno su www.ilPiemontetivaccina.it le prenotazioni per l’Open night che si svolgerà venerdì 25 giugno presso l’hub Nuvola Lavazza di Torino dalle 20 alle 2.

Possono aderire cittadini da tutto il Piemonte dai 18 anni in su che non hanno ancora un appuntamento per la prima dose o che hanno la convocazione dopo il 5 luglio. I vaccini usati saranno Pfizer o Moderna.