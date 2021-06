Gambetta e Marangolo per il debutto di “Vendemmia jazz”

OVADA - Il jazz di Antonio Marangolo incontra la musica popolare americana di Beppe Gambetta. Saranno questi due grandi artisti ad aprire l’edizione 2021 di “Vendemmia Jazz”, la rassegna curata da “Due sotto l’ombrello”. L'occasione per vederli insieme è il concerto in programma domenica sera, 13 giugno, presso i giardini del Castello di Rocca Grimalda.

I due artisti inizieranno a suonare attorno dalle 18.30. Dalle 18.00, come prevede il format della rassegna, una degustazione di vini dell’azienda Rocca Rondinaria “padrona di casa”. Una coppia inedita e particolare quella formata da Beppe Gambetta e Antonio Marangolo dove la chitarra che racconta e si fa interprete della musica popolare americana si unisce alle note calde e suadenti del sax di Antonio Marangolo dal carattere puramente jazz e più intimista con solidi legami di collaborazione con artisti del calibro di Paolo Conte e Francesco Guccini.

«Io e Antonio (Marangolo) - racconta il chitarrista genovese e ovadese d’adozione - abbiamo sonorità diverse. C’era però l’intento di di trovare una dimensione musicale comune in cui le nostre personalità venissero esaltate. Abbiamo deciso di concentrarci sulle nostre composizioni ed essendo Marangolo anche un ottimo arrangiatore siamo riusciti ad unire questi due mondi dando vita a qualcosa di fresco e nuovo».

«Questo concerto - aggiunge Marangolo - è una fantastica opportunità di collaborare con un’artista che mette grande passione nella sua attività artistica. Proveremo a raccontare i musica i nostri mondi, lontani ma con elementi di contatto, e le terre dalle quali venivamo: Beppe è genovese, io siciliano, abbiamo radici comuni nel mare. Entrambi non amiamo troppo suonarci addosso».

La rassegna è alla sua 13° edizione e si svolgerà con il sostegno economico della Fondazione CRAL. Per assistere al concerto è necessaria la prenotazione obbligatoria e l'acquisto, in prevendita, dei biglietti (costo 10 euro) ancora disponibili presso l'ufficio Iat di via Cairoli, a Ovada. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 26 giugno presso l'impianto polisportivo del Geirino di Ovada con il Dado Moroni Trio.