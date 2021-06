Boys Calcio e Ovadese, tante iniziative nel futuro immediato

OVADA - Un nuovo pulmino, la “Paolo Rossi Academy” e la collaborazione con “Equilibri” sono le novità in casa Boys Calcio Ovadese in questa estate. La programmazione della nuova stagione 2021/22 si è svolta finalmente in presenza presso il campo sportivo “Moccagatta” con la partecipazione dei dirigenti delle realtà calcistiche della città. Il pulmino a otto posti più il conduttore servirà durante la settimana per il trasporto dei giovani ai campi di allenamento; nel week-end verrà adoperato per le trasferte delle formazioni regionali della Juniores, del calcio femminile e della formazione maggiore.

La “Paolo Rossi Academy” avrà luogo invece presso il campo sportivo Moccagatta dal 28 giugno al 3 luglio, riservato a giovani dai 6 ai 14 anni con le iscrizioni che si chiudono entro il 13 giugno 2021. Per informazioni ed iscrizioni il contatto è www.youngplayerssoccercamp.it oppure il telefono 345.46.70.577. Infine la collaborazione con Equilibri, rappresentata da Patrizia Priano, il gruppo che opera in città a servizio delle persone è un’altra opportunità che viene offerta ai giovani con “A wonderful summer centri estivi, camp, vacanze studio” ossia un camp estivo bilingue e un indirizzo fortemente sportivo. Per iscrizioni bisogna collegarsi al sito di Equilibri e scegliere tra le varie proposte.