Torna a giugno il "Cinema sotto le stelle"

OVADA - Non c'è ancora una data precisa che probabilmente sarà svelata lunedì, nel corso di un incontro in cui si parlerà del programma complessivo dell'estate ovadese. E' già certo però il ritorno del “Cinema sotto le stelle”, l'iniziativa creata nel 2020 da assessorato alla Cultura del Comune e Circuito Cinema Genova nei giardini della scuola si musica. Gli spettacolo partiranno già nel mese di giugno. La formula sarà la stessa dell'anno passato: sedie distanziate, cuffie personali, prenotazione obbligatoria. “Lo scorso anno – spiega l'assessore alla Cultura, Roberta Pareto – per ogni film abbiamo registrato una media di 30, 40 spettatori. Il dato ci ha convinto a riproporre l'iniziativa”. L'investimento del Comune è di 18.500 euro.