Il centro vaccinale si sposta allo Story Park

OVADA - E' martedì 8 giugno il giorno indicato dall'Asl per il trasferimento del centro vaccinale di Ovada dall'ostello del Geirino allo Story Park di via Novi. La conferma è arrivata nella serata di ieri sera dall'azienda sanitaria. Le operazioni di trasloco dalla struttura situata all'interno del polisportivo proseguiranno. La decisione è stata presa in considerazione dell'accordo esistente tra comune di Ovada e Servizi Sportivi, che gestisce la struttura ricettiva. Lo Story Park riapre così i suoi battenti a qualche anno dalla sua chiusura dopo le necessarie operazioni di igienizzazione e sanificazione.