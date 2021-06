Campagna vaccinale: oggi in Piemonte oltre 34mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, venerdì 4 giugno, oltre 34mila persone hanno ricevuto il siero.

Più nel dettaglio, sono 34.289 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 2.875 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 1.417 i trentenni, 6.381 i quarantenni, 15.557i cinquantenni, 3.437 i sessantenni, 1.670 i settantenni, 1.233 gli estremamente vulnerabili e 407 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.655.250 dosi (di cui 904.761 come seconde), corrispondenti all’87,3% di 3.042.240 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a ieri perché il totale comprende 92.700 dosi di AstraZeneca e 23.900 di Johnson&Johnson consegnate oggi.

INIZIATE LE VACCINAZIONI NELL’OPEN HUB DEL VALENTINO

Sono state 2.000 le persone vaccinate oggi, primo giorno di attività, nell’area dell’ospedale temporaneo del Valentino di Torino allestita ad “open hub last minute” a disposizione di tutto il Piemonte. All’avvio delle somministrazioni non ha voluto mancare il presidente della Regione Alberto Cirio, accompagnato dall’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi. “Questa iniziativa - ha dichiarato - rappresenta in pieno la filosofia che la Regione ha voluto adottare nella strategia della vaccinazione: portare i vaccini alle persone e non le persone ai vaccini. Ci serviva una struttura come questa, che ci consentisse settimanalmente con flessibilità di andare a piegare il vaccino alle esigenze delle persone. Lo abbiamo fatto con uno strumento che permette a tutti i cittadini dal lunedì al mercoledì di prenotarsi per il fine settimana. E permette a noi di gestire le nostre priorità secondo le esigenze del momento”.

Si continua domani e domenica dalle 8 alle 22 con altri 2.000 vaccini al giorno.

Le prenotazioni per essere vaccinati l’11, 12 e 13 giugno saranno possibili da lunedì 7 per gli over60, poi martedì 8 e mercoledì 9 per altre fasce di età. Il servizio è riservato a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, non ha ancora un appuntamento o ha la convocazione dopo almeno 10 giorni.

OLTRE 160.000 PREADESIONI PER LA FASCIA 16-29 ANNI

Sono stati oltre 160.000 i giovani tra i 16 ed i 29 anni che tra ieri e oggi hanno inserito la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it Su una popolazione complessiva in Piemonte di 561.000 giovani in questa fascia d’età, le adesioni attualmente sono in tutto circa 240.000, perché a coloro che hanno aderito fra ieri e oggi si sommano i circa 80.000 che lo hanno già fatto nelle scorse settimane in quanto soggetti fragili o estremamente vulnerabili (60.000 dei quali già vaccinati).