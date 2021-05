“A-micio mio”, il nuovo rifugio per gatti sfortunati

CARPENETO - Nuovo rifugio per i gatti in costruzione a Carpeneto. Le volontarie di “A-micio mio” si stanno muovendo per dare una nuova sistemazione ai felini che, al momento, abitano la struttura di San Giacomo, nata tre anni fa grazie allo spazio, ora in vendita, offerto da un'amante degli animali e al lavoro di Luana Barabino la cui passione per gli amici a quattro zampe (solo in casa sua alloggiano dieci gatti) la spinge alla ricerca di situazioni ideali per il loro benessere.



Ventidue “ospiti”



Ad accoglierti alla struttura “A-micio mio” di San Giacomo è Rocco. Lui è il capo indiscusso della colonia. Fiero e fotogenico mentre si mostra in difesa del suo territorio. Insieme a Rocco anche Mulan, Bianca, Giotto; in tutto sono ventidue i gatti presenti al rifugio. E a chi pensa che per occuparsi dei mici basta lasciare qualcosa da mangiare, suggerisco di ricredersi. Luana Barabino e Paola Fedele, le volontarie di riferimento, mi mostrano una struttura efficiente, calda e pulita. «Il trasferimento da qui è d'obbligo - raccontano - ma se vogliamo aprire la nuova struttura a fine giugno, anch'essa una donazione, ci servirebbero altri aiuti dall'esterno. Per quanto riguarda il supporto veterinario siamo legate all'associazione Animal Angel's di Tortona. Grazie al movimento sui social creato da Martina Marchelli e Cristiana Pastorino, sono arrivati fondi per l'acquisto di cibo e materiale per il nuovo alloggio. Al di là di chi potrebbe darci un sostegno quotidiano, siamo alla ricerca di chi possa aiutarci nella manodopera: pannelli e grondaie da sistemare e diversi lavori che solo mani esperte possono svolgere in breve tempo».

Adozioni e novità

In costruzione, nella nuova sede, il dormitorio, la rimessa per coperte, cibo e farmaci e lo spazio per accudire i cuccioli . «L'anno scorso abbiamo dato in adozione una trentina di micetti - continuano -. I gattini arrivano dalla strada e da altre colonie. Quelle di cui ci occupiamo noi si trovano a Rocca Grimalda e dietro al supermercato Basko». Per saperne di più il gruppo Facebook “A-micio mio”.