Aree pubbliche: per la cura spazio a cittadini e associazioni

OVADA - In tempi in cui Palazzo Delfino non può contare su una forza lavoro sufficiente, ogni aiuto è ben accetto. Con questo intento sono stati aperti i termini per la presentazione delle richieste di collaborazione per lavori di piccola manutenzione e di cura degli spazi pubblici. L’iniziativa, figlia del regolamento varato nel 2015 che prevedeva rimborsi sulla tassa rifiuti, è rivolta a singoli cittadini, gruppi e associazioni.

Si tratta di pulizia delle aree pubbliche comunali (strade, piazze, marciapiedi, percorsi pedonali, aree verdi) in aggiunta alle attività già ordinariamente svolte dal Comune, di manutenzione ordinaria di beni comunali destinati all’utilizzo pubblico, manutenzione e pulizia di arredi urbani.

Le proposte dovranno essere accompagnate da una descrizione sintetica di ciò che si vuole realizzare. «Le proposte - spiegano dal Settore Affari Generali e Istituzionali - saranno sottoposte all'esame della Giunta Comunale e, qualora approvate, saranno realizzate previa sottoscrizione di un Patto di collaborazione».

Il comune potrà sostenere il progetto con la fornitura in comodato d'uso gratuito dei dispositivi di protezione antinfortunistica e dei beni strumentali nonché con la fornitura dei materiali di consumo necessari per l’attuazione degli interventi. «Per la realizzazione degli interventi non saranno corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi o rimborsi spese di qualsiasi natura a fronte delle attività prestate». Ciò non è più possibile col passaggio dalla vecchia tassa rifiuti all’attuale tariffa riscossa direttamente da Econet. Il termine ultimo per la presentazione delle domante è fissato al 30 settembre 2021.