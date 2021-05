Banca del tempo, riapre lo sportello

OVADA - È pronta a riaprire le sue porte anche la banca del tempo “l’idea” di Ovada che, con il progressivo allentamento delle restrizioni adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, nei prossimi giorni tornerà a proporre i corsi e le attività che – nei mesi scorsi – erano state in parte sospese e in parte riformulate.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 15 maggio, con l’apertura dello sportello informativo di piazza Cereseto 7, nel cuore della città, dalle ore 10.30 alle 12.00. Il tutto, chiaramente, avverrà nel pieno rispetto delle norme attualmente vigenti, con l’ingresso che sarà consentito esclusivamente con la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale.

Presto il tesseramento

Oltre alle normali attività di segreteria, quella sarà l’occasione per verificare se sussiste la possibilità di riprendere le singole attività e di proporre nuove iniziative, oltre alla definizione delle modalità e delle scadenze per la prossima assemblea soci e l’inizio del tesseramento 2021. L’augurio dei vertici dell’ente è che questa graduale ripresa possa consentire all’associazione di ricominciare il cammino con fiducia e serenità.