"Enoteca in rosa": cinque produttori per la Festa della mamma

OVADA - Decollerà ufficialmente domani mattina, sabato 8 maggio, con l’evento “Enoteca in rosa”, la “Corte del vino”, lo spazio riorganizzato accanto alla sede dell’ente di promozione per essere a disposizione dei produttori locali e l’esposizione dei vini accompagnata ad eventi culturali e degustazioni.

«In corrispondenza con la “Festa della Mamma” - racconta Tiziana Zago, membro del cda dell’Enoteca e produttrice - abbiamo pensato a una mattinata dedicata alla donne, un modo diverso per esprimere la loro importanza. Tra le iniziativa anche un’esposizione dei vini rosè delle aziende locali, un aspetto diverso e meno conosciuto ma non per questo poco importante». Nel frattempo fervono i preparativi con il riallestimento dei dehor aggiornato al nuovo regolamento in materia.

L'appuntamento è dalle ore 9.00 alle 13.00 in via Torino, nell'area esterna dell'Enoteca, a ridosso degli spazi di Palazzo Delfino. Per l'occasione è prevista un'offerta speciale dei vini rosati per le mamme. Saranno presenti anche alcuni produttori del territorio e le aziende locali Cantina di Mantovana, Cascina Belvedere 1932, Casa Nuova, La Piria e Tenuta Gaggino.