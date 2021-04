Piemonte, supermercati chiusi il 1° Maggio

TORINO - Il presidente Alberto Cirio ha firmato un'ordinanza che introduce delle misure più restrittive in occasione del 1° maggio. In particolare, i supermercati resteranno chiusi per l’intera giornata di domani.

La chiusura vale per le grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10mila abitanti e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10mila abitanti. La chiusura riguarda anche le medie strutture di vendita, la cui superficie è compresa tra 151 e 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10mila abitanti e con superficie tra 251 e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10mila abitanti.