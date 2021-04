Riapre il cinema Splendor

OVADA - "Nomadland", il film vincitore del Leone d'oro alla 77° Mostra del Cinema di Venezia e candidato a 6 primi Oscar, segnerà la riapertura del Cinema Splendor sabato 1 maggio. Sono previste due proiezioni alle 16.30 e alle 19.15 per rispettare le attuali prescrizioni sul coprifuoco. A indicare le modalità di riapertura della sala di via Buffa è la società di gestione Circuito Cinema Genova. "La capienza sarà ridotta al 50% - precisano dal capoluogo ligure - Dopo ogni proiezione saranno effettuate le operazioni di sanificazione. Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina, così come si dovrà rispettare l'opportuno distanziamento, salvo che tra consanguinei. E' preferibile la prenotazione attraverso il nostro sito". In questa prima fase lo Splendor sarà aperto al sabato e alla domenica.