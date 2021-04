Coronavirus: in provincia 2 decessi, 29 contagi e 70 guariti

ALESSANDRIA - Secondo il quotidiano aggiornamento fornito dall’Unità di Crisi sull'andamento della pandemia, in provincia sono 29 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore, mentre 2 persone hanno perso la vita e 70 hanno sconfitto il virus. A livello regionale sono 1264 i contagiati di oggi mentre il rapporto positivi/tamponi in leggero calo al 5,9%. Stabili le terapie intensiva e in calo i ricoveri ordinari.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.264 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 92 dopo test antigenico), pari al 5,9% dei 21.579 tamponi eseguiti, di cui 11.336 antigenici. Dei 1.264 nuovi casi, gli asintomatici sono 533 (42,2%).



I casi sono così ripartiti: 159 screening, 779 contatti di caso, 326 con indagine in corso; per ambito: 15 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 81 scolastico, 1.168 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 335.000 così suddivisi su base provinciale: 26.963 Alessandria, 16.293 Asti, 10.284 Biella, 47.876 Cuneo, 25.909 Novara, 179.359 Torino, 12.549 Vercelli, 11.922 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.413 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.432 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 311 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.312 (- 118 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.718. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.073.714 (+ 21.579 rispetto a ieri), di cui 1.428.992 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 10.861

Sono 26 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale è ora di 10.861 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.510 Alessandria, 669 Asti, 405 Biella, 1.326 Cuneo, 889 Novara, 5.136 Torino, 485 Vercelli, 350 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

299.798 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 299.798 (+ 2.155 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 24.178 Alessandria, 14.501 Asti, 9.186 Biella, 42.225 Cuneo, 23.319 Novara, 160.559 Torino, 11.304 Vercelli, 11.052 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.297 extraregione e 2.177 in fase di definizione.